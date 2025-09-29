Drei Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Nach ersten Erkenntnissen hat ein Wäschetrockner ein Feuer mit drei Verletzten in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) ausgelöst. Zwei Bewohnerinnen und ein Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses kamen laut Polizei mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Möglicherweise habe ein technischer Defekt am laufenden Wäschetrockner im Keller den Brand verursacht. Der Sachschaden etwa an Wänden und Inventar wurde vorläufig auf rund 15.000 Euro geschätzt.

