Bei einem Brand einer Sozialunterkunft in Aalen (Ostalbkreis) sind nach ersten Erkenntnissen vier Menschen verletzt worden. Das Gebäude steht nach Angaben eines Polizeisprechers in Vollbrand, die Löscharbeiten dauern an. Nähere Informationen zur Schwere der Verletzungen und zur Brandursache liegen derzeit nicht vor.

