Nach einem Brand ist ein Wohnhaus im Kreis Freudenstadt unbewohnbar. Der Schaden an dem Einfamilienhaus in Baiersbronn beläuft sich auf rund 600.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Nachmittag niemand. Die Polizei ermittle zur Brandursache, hieß es.

