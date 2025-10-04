Feuer in Eschborn - 100 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Eschborn haben zwei Frauen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Darunter ist die 90 Jahre alte Frau, in deren Wohnung der Brand ausgebrochen war. Laut Polizei entstand nach einer ersten Schätzung ein Schaden von etwa einer halben Million Euro. Rund 100 Menschen mussten das Mehrfamilienhaus verlassen.

Die Wohnung der 90-Jährigen im zweiten Stock brannte aus, sechs weitere Wohnungen waren vorübergehend unbewohnbar. Die Feuerwehr habe das Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindert. Die Brandursache ist noch unbekannt und werde ermittelt.