Feuer in Fischbetrieb wohl durch technischen Defekt entfacht

Nach dem Brand in einem Fischbetrieb im nordhessischen Schrecksbach gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. «Hinweise auf eine strafbare Handlung haben sich nicht ergeben», hieß es seitens der Polizei. Der entstandene Schaden liege ersten Schätzungen zufolge im unteren einstelligen Millionenbereich. Die Büroräume und die Verkaufsfahrzeuge des Unternehmens wurden demnach stark beschädigt oder sogar vollständig zerstört.

Das Feuer war am vergangenen Donnerstag am frühen Morgen im Gewerbegebiet ausgebrochen. Gebrannt hatten demnach die Lagerhalle sowie der benachbarte Produktions- und Verkaufsbereich der Betriebsstätte. In der Halle befanden sich laut Polizei keine Menschen.