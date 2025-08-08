Feuer in Kathedrale von Córdoba

In der berühmten Kathedrale von Córdoba ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden, wie die Zeitung «Diario Córdoba» unter Berufung auf die Polizei schrieb. Er wurde demnach durch eine Straßenkehrmaschine ausgelöst, die im Orangenhof der Kathedrale Feuer gefangen hatte. Das Ausmaß der Schäden an der Kathedrale, die früher eine Moschee war, ist noch unklar.

Auf Videobildern waren Flammen zu sehen, die aus dem Dach kamen. Feuerwehrleute waren zur Brandbekämpfung vor Ort.

