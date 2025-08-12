Feuer in Wohnhaus verursacht hohen Sachschaden

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im mittelhessischen Solms-Oberndorf ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag, wie eine Sprecherin mitteilt. Der Dachstuhl des Hauses und eine angrenzende Scheune seien in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Mitteilung über das Feuer sei am Montagabend um kurz vor 20 Uhr eingegangen, wie eine Polizeisprecherin sagte. In dem Gebäude in dem Stadtteil von Solms (Lahn-Dill-Kreis) hätten sich mehrere Personen aufgehalten, die sich eigenständig in Sicherheit bringen konnten. Niemand wurde verletzt.

Die Brandursache war zunächst unklar. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge auf einem Balkon aus.