Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Brand: Feuer in Wohnhaus verursacht hohen Sachschaden

Brand

Feuer in Wohnhaus verursacht hohen Sachschaden

Um kurz vor 20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im Lahn-Dill-Kreis gerufen. Es brach wohl auf einem Balkon aus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr war bei einem Brand in Solms-Oberndorf im Einsatz, bei dem ein sechsstelliger Schaden entstand. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr war bei einem Brand in Solms-Oberndorf im Einsatz, bei dem ein sechsstelliger Schaden entstand. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

    Bei einem Brand in einem Wohnhaus im mittelhessischen Solms-Oberndorf ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag, wie eine Sprecherin mitteilt. Der Dachstuhl des Hauses und eine angrenzende Scheune seien in Mitleidenschaft gezogen worden.

    Die Mitteilung über das Feuer sei am Montagabend um kurz vor 20 Uhr eingegangen, wie eine Polizeisprecherin sagte. In dem Gebäude in dem Stadtteil von Solms (Lahn-Dill-Kreis) hätten sich mehrere Personen aufgehalten, die sich eigenständig in Sicherheit bringen konnten. Niemand wurde verletzt.

    Die Brandursache war zunächst unklar. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge auf einem Balkon aus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden