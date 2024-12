Garage steht in Flammen – Viertelmillion Euro Schaden

In Singen am Hohentwiel (Kreis Konstanz) hat eine Garage gebrannt, die privat als Autowerkstatt genutzt wurde. Ein Anwohner bemerkte am Sonntagabend, dass Rauch aus der Garage im Industriegebiet kam, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort waren demnach mehr als Hundert Einsatzkräfte im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus und den Rest des Garagengebäudes übergreifen.

Zwei Bewohner des Hauses nebenan mussten laut Polizei während der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen. Ein Handwerksbetrieb im Obergeschoss des Garagengebäudes wurde vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Was sich genau in der Garage befand, war einer Polizeisprecherin zufolge nicht bekannt. Die Schadenssumme wurde auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Die Brandursache soll nun ermittelt werden.