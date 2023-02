Brand in Allmendingen mit Explosionen: Vier Feuerwehrleute verletzt

Mehrere Gebäude einer Firma in Allmendingen im Alb-Donau-Kreis brannten am späten Montagabend. Dabei gab es mehrere Explosionen. Vier Feuerwehrleute wurden verletzt.

Am späten Montagabend brannten mehrere Gebäude eines Autozulieferers in Allmendingen (Alb-Donau-Kreis). Laut dem SWR habe gegen 21 Uhr die automatische Brandmeldeanlage der Firma ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe es in einem Maschinenraum gebrannt. In kürzester Zeit hätten die Flammen auf das gesamte Gebäude übergegriffen. Dann gab es mehrere Explosionen.

Brand in Allmendingen: Vier Verletzte

Vier Feuerwehrleute wurden verletzt. Eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht, drei konnten vor Ort behandelt werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Über 240 Feuerwehrleute waren in der Nacht im Einsatz.

Die Bevölkerung wurde gebeten, das Gebiet wegen erheblicher Rauchentwicklung zu meiden. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen abzuschalten. Zwei Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert. Die B 492 wurde in beide Richtungen gesperrt. Was die Ursache für den Brand war, war zunächst unklar. Wie der SWR berichtet, dürfte der Sachschaden in Millionenhöhe liegen. (mit dpa)