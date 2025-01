Mehrere Verletzte nach Wohnungsbrand in Mehrgeschosser

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichsdorf-Burgholzhausen sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entfachte sich aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer in der Küche einer Erdgeschosswohnung. Daraus sei am Nachmittag ein Vollbrand der Wohnung in dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in Friedrichsdorf-Burgholzhausen entstanden.

Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei aufgrund einer Rauchgasvergiftung schwer verletzt. Ein Schwerverletzter sei nach Reanimation mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik zur ärztlichen Versorgung geflogen werden. Fünf Personen seien leicht verletzt worden.

Das Gebäude sei zunächst nicht bewohnbar, hieß es weiter. Es wird nach Angaben der Polizei von einem Gesamtschaden von etwa 250.000 Euro ausgegangen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.