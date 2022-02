Brand in Essen

Polizeiroboter könnte beim Aufräumen nach Großbrand in Essen helfen

Im Essener Westviertel stand am Montag ein Wohnkomplex in Flammen.

Durch einen Brand am Montag in einem Wohnhaus in Essen verlieren 128 Menschen ihr Zuhause. Drei Personen werden verletzt. Nun beginnen die Aufräumarbeiten.

Von Katja Neitemeier

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Essen ein Gebäudekomplex abgebrannt. Insgesamt sind bei dem Feuer nach Angaben der Polizei 35 Wohnungen ausgebrannt und drei Menschen wurden verletzt. 128 Bewohnerinnen und Bewohner verloren ihr Zuhause. Sie haben durch den Brand ihr komplettes Eigentum verloren und leben jetzt vorerst bei Freunden oder im Hotel. Möglicherweise hat sich Feuer in Essen über die Fassadendämmung ausgebreitet Bislang ist die Ursache für den Brand in Essen noch unklar. Das Feuer soll sich von einem Balkon der Wohnanlage ausgebreitet haben, berichtet die Essener Feuerwehr. Rund 150 Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz. Laut eines Experten könnte sich das Feuer über eine Fassadendämmung ausgebreitet haben. Video: dpa Exklusiv "Natürlich kann man das als Außenstehender nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber wenn ich mir die ersten öffentlich zugänglichen Bilder und eine kurze Filmsequenz anschaue, dann sieht es zunächst so aus, dass sich das Feuer über die Fassade verbreitet hat", sagte der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands und Sachverständige für vorbeugenden Brandschutz, Frank Hachemer, auf dpa-Anfrage. Die Fassade des abgebrannten Hauses wurde überwiegend mit Mineralfaserplatten gedämmt. Brand in Essen: Einer der größten Brände in der Stadtgeschichte Durch den Sturm "Antonia" sei dieses weiter angefacht worden. Zeitweise habe das komplette Gebäude in Flammen gestanden. Außerdem habe sich das Feuer laut Augenzeugen rasend schnell ausgebreitet. Das Unglück ist einer der größten Brände in der Essener Stadtgeschichte. Wie hoch der Schaden genau ist, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Wahrscheinlich geht es um eine Summe in Millionenhöhe. Das zerstörte Wohnhaus ist ein Bau aus dem Jahr 2015. Nun beginnen die Aufräumarbeiten in dem Wohnkomplex. Allerdings ist das Gebäude stark einsturzgefährdet und kann von den Ermittlern derzeit noch nicht betreten werden. Deswegen könnte nach Angaben des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste ein vierbeiniger Polizeiroboter zum Einsatz kommen. (mit dpa)

