Mindestens 47 Menschen sterben bei Brand in Johannesburg

Bei einem Feuer in einem Gebäude im südafrikanischen Johannesburg wurden mindestens 47 Menschen getötet und 43 verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

In der Nacht zum Donnerstag ist im Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand in einem fünfstöckigen Gebäude wurden mindestens 47 Menschen getötet. Das meldete die Stadt am Donnerstagmorgen auf der Plattform X, vormals Twitter. The Citizen spricht sogar von 52 Toten, unter ihnen soll sich auch ein einjähriges Kind befinden. Zudem seien 43 Menschen verletzt worden. Auch diese Zahl kann noch steigen. Die Ursache des Brandes war zunächst noch ungeklärt.