Haus auf Sylt brennt: 12 Bewohner in Sicherheit gebracht

Zwölf Personen musste wegen eines Brands auf Sylt in Sicherheit gebracht werden. Ein Reetdachhaus mit insgesamt sechs Wohneinheiten in Kampen hatte Feuer gefangen.

In der Nacht zum Mittwoch um 2 Uhr brannte eine Villa in Kampen auf Sylt lichterloh. Das Reetdachhaus mit insgesamt sechs Wohneinheiten hatte Feuer gefangen. Zwölf Bewohner mussten aus dem Gebäude geholt werden. Eine Person wurde Medienberichten zufolge verletzt. Die Ursache des Brands in noch unklar.

Reetdachhaus auf Sylt brennt: 150 Einsatzkräfte vor Ort

Wie der NDR berichtet, rückte die Feuerwehr mit insgesamt 150 Einsatzkräften an. Die zwölf befreiten Bewohner wurden in einem Hotel in Kampen untergebracht und vom Deutschen Roten Kreuz betreut. Zwei Bewohner kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Menschen in der Umgebung wurde geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzuschalten.

Am Mittwochvormittag hatte die Feuerwehr den Brand größtenteils unter Kontrolle. Ein Bagger riss am frühen Morgen den zerstörten Dachstuhl ein.

Deutschland von Waldbränden betroffen

"Deutschland ist jetzt ein Waldbrandland", analysierte Somidh Saha vom Karlsruher Institut für Technologie zuletzt. Die Hitzewelle in Europa trifft seit vielen Tagen auch Deutschland, bringt Hitze mit und verstärkt die Dürre. Das hat dazu geführt, dass auch hierzulande Waldbrände immer häufiger auftreten. Vor allem Brände in Berlin und in der Sächsischen Schweiz bereiten aktuell Sorgen.