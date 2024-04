Historische Börse in Kopenhagen bei Feuer teilweise eingestürzt

Am Dienstagmorgen ist in der historischen Börse in Kopenhagen ein Feuer ausgebrochen. Meterhohe Flammen kommen aus dem Gebäude. Die Turmspitze ist bereits eingebrochen.

Die historische Börse in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen steht in Flammen und ist bereits teilweise eingestürzt. Wegen des Feuers ist die Turmspitze des Gebäudes eingebrochen. In der dänischen Tageszeitung Berlingske berichten Augenzeugen von einem großen Knall. Auch das Gerüst, das an der Börse stand, ist demnach eingestürzt.

In Videos in den sozialen Medien sind hohe Flammen und eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude zu sehen. Wie die Polizei auf X mitteilte, sind mehrere Straßen und die Umgebung um das Gebäude abgesperrt. Sie geht davon aus, dass das Gebiet für längere Zeit abgesperrt bleiben wird. Der Einsatzleiter der dänischen Feuerwehren sagte dem Sender TV 2 News, dass die Löscharbeiten noch lange andauern werden.

Historische Börse in Kopenhagen brennt: Mehrere Gemälde gerettet

Aus dem brennenden Gebäude konnten mehrere Kunstwerke gerettet werden. Fernsehaufnahmen zeigten, wie Menschen unter anderem historische Gemälde wegtragen. Die alte Börse beherbergt eine große Kunstsammlung, darunter das Werk "Von der Kopenhagener Börse" von P.S. Krøyer, das während des Brandes von mehreren Personen davongetragen wurde.

Ursache von Brand von historischer Börse in Kopenhagen noch unklar

Weshalb die historische Börse in Brand geraten ist und ob Restaurierungsarbeiten damit im Zusammenhang stehen, ist noch unklar. Ein Brandschutzberater von Copenhagen Fire Engineering sagte der Zeitung Berlingske, dass wegen der Arbeiten im Inneren des Gebäudes ein erhöhtes Risiko bestanden hätte. Es sei möglich, dass Feuermelder abgedeckt oder Brandschutztüren vorübergehend ausgebaut wurden.

Das Gebäude wurde 1625 mit einem Kirchturm fertiggestellt und ist eines der ältesten Gebäude Kopenhagens. Die Börse wird derzeit restauriert und ist daher eingerüstet. Die Restaurierung soll eine unsachgemäße Renovierung des Gebäudes im 19. Jahrhundert korrigieren und der Fassade ihr ursprüngliches Aussehen wiedergeben. Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen schrieb bei X: "Schreckliche Bilder aus Børsen. So traurig. Ein ikonisches Gebäude, das uns allen viel bedeutet. Unser eigener Notre-Dame-Moment."

Schloss Christiansborg wegen Brand von historischer Börse teilweise evakuiert

Auch ein Flügel des Schlosses Christiansborg wurde wegen des Feuers am Morgen evakuiert. Darin haben mehrere Abgeordnete und Journalisten ihr Büro. Das sogenannte Provianthuset liegt zwischen dem Schloss Christiansborg und der Königlichen Bibliothek. Die Sitzungen im Plenarsaal und die Ausschusssitzungen sollten am Dienstag zunächst wie geplant in Christiansborg stattfinden. Zudem kündigte die Polizei an, die Gebäude vom Finanzministerium in Richtung Wasser evakuieren zu wollen. (mit dpa)