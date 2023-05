Drei Patienten sterben bei Brand in Klinik in Niederösterreich

In einem Zimmer im Landesklinikum Mödling brach in der Nacht auf Dienstag ein Feuer aus. 90 Menschen mussten evakuiert werden. Für drei Patienten kam jede Hilfe zu spät.

In der Nacht auf Dienstag sind bei einem Brand im Landesklinikum Mödling (Niederösterreich) drei Menschen gestorben. 20 Personen wurden leicht verletzt. Wie die Austria Presse Agentur berichtet, handelt es sich bei den Toten um Patienten. Sie waren laut OE24 78 und 81 Jahre alt. Zum dritten Todesopfer gab es am Dienstagmorgen zunächst keine Angaben.

Das Feuer war gegen 1 Uhr nachts in einem Zimmer auf der Station für Innere Medizin ausgebrochen. Wie es dazu kam, ist bislang unklar. Gegen 3 Uhr war der Brand gelöscht. Von den etwa 90 evakuierten Patientinnen und Patienten wurde ein Teil in ein anderes Klinikum gebracht, die anderen wurden innerhalb des Krankenhauses in Mödling verlegt. Bundes- und Landeskriminalamt haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.