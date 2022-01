Zwei Tote nach Brand in Hagen - Ursache weiter unklar

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Hagen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für den Brand ist noch ungeklärt. Es gibt mehrere Verletzte.

Nach einem verhängnisvollen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hagen ist die Ursache für den Ausbruch des Feuers weiterhin unklar. Auch die Identität der beiden aus dem Haus geborgenen Toten konnte bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Es deute vieles daraufhin, dass es sich um einen Mann und eine Frau handele, die nach dem Feuer vom Donnerstag noch immer vermisst würden. Eine 71-Jährige und ein 83-Jähriger erlitten schwere Verletzungen. Laut Polizei besteht jedoch keine Lebensgefahr. Sechs Männer im Alter von 43 bis 64 wurden leicht verletzt.

Tote bei Brand in Hagen: mehrere Etagen standen in Flammen

Das Haus sei komplett unbewohnbar, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitag. Die Befürchtung, dass das Gebäude akut einsturzgefährdet sei, habe ein Statiker allerdings ausräumen können.

Das Feuer war am Donnerstagnachmittag im ersten Obergeschoss des Wohnhauses ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe die Etage bereits vollständig gebrannt. Mehrere Menschen seien aus dem brennenden Gebäude gerettet worden. Das Feuer habe dann rasch auf das zweite Ober- sowie Dachgeschoss übergegriffen. Teile des Dachs seien daraufhin eingestürzt. Noch bis zum Morgen waren immer wieder Glutnester aufgeflackert, so der Feuerwehrsprecher. Laut Polizei war das Haus für die Brandermittler am Freitag zunächst nicht zugänglich. (dpa/lnw)

