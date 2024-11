Keller brennt in Kasseler Mehrfamilienhaus

In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Kassel hat es am Sonntag gebrannt. Als die Einsatzkräfte am Abend eintrafen, hätten die Flammen bereits aus den Kellerfenstern und der Tür in den Treppenraum geschlagen, teilte die Feuerwehr mit. Neun Menschen riefen demnach aus Fenstern und Balkonen um Hilfe. Die Feuerwehr rettete fünf von ihnen über Leitern aus dem Gebäude. Nachdem der Brand gelöscht war, wurden die restlichen vier und ein Hund von den Einsatzkräften ins Freie gebracht. Die Bewohner wurden in einem bereitgestellten Bus versorgt. Alle blieben laut Feuerwehr unverletzt.

Allerdings konnten sie nicht in ihre Wohnungen zurückkehren und mussten die Nacht in Notunterkünfte verbringen. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Es entstand ein erheblicher Sachschaden von rund 200.000 Euro.