Motorradbrand vor Wohngebäude: Sechs Bewohner verletzt

Bei einem Brand eines Motorrads in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) sind sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte das Zweirad am Donnerstag vor einem Mehrfamilienhaus Feuer gefangen und starke Rauchentwicklung ausgelöst. Der Rauch zog laut Polizei in den ersten Stock des Wohnhauses, weshalb fünf Erwachsene im Alter von 34 bis 49 Jahren sowie ein siebenjähriges Kind wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Brandursache war vorerst unklar.

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohngebäude Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis