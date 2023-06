Traurige Gewissheit: Zwei Feuerwehrleute nach Einsatz gestorben

Drama bei einem Löscheinsatz in Sankt Augustin: Zwei Feuerwehrleute wurden vermisst. Nun herrscht traurige Gewissheit, der Mann und die Frau sind tot.

Nach einem Großeinsatz in einem brennenden Motorradgeschäft in Sankt Augustin bei Bonn wurden zwei Feuerwehrleute vermisst. Nun herrscht traurige Gewissheit: Die beiden Feuerwehrleute wurden bei der Bergung tot aufgefunden.

Es handele sich um einen Mann und eine Frau der freiwilligen Feuerwehr, hatte Bürgermeister Max Leitterstorf zuvor vor Journalisten in Sankt Augustin gesagt und erklärt: "Wir müssen derzeit leider vom Schlimmsten ausgehen." Die beiden Todesopfer waren demnach "erfahrene Feuerwehrleute". Ihre Angehörigen seien informiert worden. "Es ist möglicherweise heute der dunkelste Tag in der Geschichte der freiwilligen Feuerwehr", sagte der Bürgermeister.

"In tiefer Trauer gedenken wir der mutigen Feuerwehrleute, die heute ihr Leben bei einem Einsatz in Sankt Augustin verloren haben", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Flammen schlagen aus einem Dach. Ein Motorradladen ist in Sankt Augustin im Rhein-Sieg-Kreis in Brand geraten. Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Sonntag ausgerückt. Foto: Ralf Klodt, dpa

Ein Sprecher der Stadt sagte am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur, die Löscharbeiten am Einsatzort dauerten an. Die beiden Feuerwehrleute waren zu dieser Zeit nach wie vor vermisst. Im Rathaus tage dazu ein Einsatzstab. Vor Ort seien auch Feuerwehren aus anderen Gemeinden.

Mehr als 200 Einsatzkräfte versuchten, den Brand in dem Motorradgeschäft mit angrenzender Werkstatt zu löschen. Elf Einsatzkräfte seien verletzt worden, fünf von ihnen in Krankenhäuser gebracht worden. Die Verletzungen hätten auch mit der großen Hitze am Sonntag zu tun. Die Brandursache ist noch unklar.

Brand in Sankt Augustin: 50 Meter hohe Rauchsäule

Zeitweise war über dem Laden eine 50 Meter hohe schwarze Rauchsäule zu sehen. Die Straße war verqualmt, das Gebiet um die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Nach Beobachtung eines dpa-Fotografen waren Notfallseelsorger vor Ort.

Die Feuerwehr war gegen 11.18 Uhr alarmiert worden. Der Brandort liegt in einer zentral gelegenen Straße mit Wohnhäusern und Geschäften. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sagte der Sprecher. Dafür sei unter anderem über die Warn-App "Nina" eine Meldung verschickt worden.

Nach dem Vorfall sei die gesamte freiwillige Feuerwehr von Sankt Augustin außer Dienst gestellt worden, sagte Leitterstorf. Feuerwehrleute aus anderen Kommunen hätten die Löscharbeiten übernommen. (mit dpa)