Brandstiftung? Sardinien kämpft gegen mehrere Feuer

Seit dem Wochenende wüten mehrere Brände auf der italienischen Urlaubsinsel Sardinien. Die Feuer sind unter Kontrolle ‒ es herrscht aber ein schwerer Verdacht.

Auf Sardinien sind am Wochenende mehrere Brände ausgebrochen. An verschiedenen Stellen der italienischen Mittelmeerinsel lodern Flammen durch Wald- und Flächenbrände. Zur Sicherheit wurden Wohnhäuser, Ferienwohnungen, Bauernhöfe und andere Gebäude evakuiert. Viele Einwohnerinnen und Einwohner sowie Urlaubende mussten ihre Häuser verlassen. Am Montag gab es jedoch gute Nachrichten: Ein Feuerwehrmann teilte dem italienischen Sender Sky TG24 mit, dass alle Feuer unter Kontrolle seien. Rund 60 Einsätze absolvierten die Einsatzkräfte in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Betroffen von den Bränden waren vor allem die Mitte Sardiniens. Auch im Süden der Insel, in Cagliari, gab es mehrere Brände. Dort wurde ein Campingplätz geräumt. Nach Angaben der Feuerwehr lösten kleinere Gasflaschen mehrere kleine Explosionen aus. Laut der Agrarvereinigung Coldiretti litten auch landwirtschaftliche Betriebe unter den Flammen. Pinienwälder und Orangenhaine sollen zerstört worden sein. Vier Löschflugzeuge waren am Sonntag im Einsatz. Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten der Feuerwehr und des Zivilschutzes und sorgen dafür, dass sich die Flammen schnell ausbreiten können.

Waldbrände auf Sardinien sind unter Kontrolle

Die Behörden gehen davon aus, dass eine große Anzahl der Brände durch Brandstiftung verursacht wurde. Der Bürgermeister der Kleinstadt Muravera im Südostens Sardiniens sagte: "Es gibt keine absolute Gewissheit, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass die Flammen nicht durch Brandstiftung entstanden sind. Der Schaden ist für unser Gebiet enorm, eine Wunde, die nicht leicht zu heilen sein wird." Verschiedene Medien berichten darüber, dass Italien am Montag ein Dekret auf den Weg bringen, das für höhere Strafen für Brandstiftung sorgt.

In den vergangenen Wochen wüteten schwere Brände auf Sizilien. Drei Menschen kamen dabei ums Leben. (mit dpa)

