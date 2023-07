Löwe entlaufen? – Polizei warnt Bewohner vor "gefährlichem Wildtier"

Zeugen wollen in Brandenburg in der Nacht auf Donnerstag eine entlaufene Löwin gesehen haben. Die Polizei sucht mit Hubschraubern nach dem Tier – bislang erfolglos.

In Brandenburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein gefährliches Wildtier entlaufen. Um was für ein Tier es sich handelt, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Gegenüber t-online sagte ein Polizeisprecher, dass vermutlich eine Löwin entlaufen sein soll. Sicher sagen könne man das aber erst, wenn das Tier gefunden wird.

Mutmaßlicher Löwe in Brandenburg entlaufen: Polizei sucht mit Hubschraubern

Beamte suchten mit Hubschraubern in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden nach dem Tier – bislang erfolglos. Die Einsatzkräfte forderten auch Tierschutzexperten mit Betäubungsgewehren an. Damit soll das Tier offenbar im Zweifel ruhig gestellt werden. Woher das Wildtier stammt, ist unklar. In der Region würde kein Zoo oder Zirkus ein Tier vermissen, so der Sprecher gegenüber t-online.

Die Bevölkerung wurde unter anderem mithilfe von Warnapps und Durchsagen im Radio gewarnt. Die Polizei in Brandenburg rät den Bewohnern der Orte Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf im Süden Berlins, am Donnerstagmorgen ihre Häuser nicht zu verlassen. Sie sollen zudem ihre Haustiere ins Haus holen.

Zeugen sahen offenbar Löwe in Brandenburg und riefen Polizei

Zeugen hatten die mutmaßliche Löwin gesehen und die Polizei gerufen. Auf Twitter kursiert am Donnerstagmorgen ein Video, dass eine Löwin am Straßenrand in Kleinmachnow zeigen soll. Bislang konnte aber nicht bestätigt werden, ob es sich dabei wirklich um das gesuchte Tier handelt.