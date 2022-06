Waldbrand auf ehemaligem Militärübungsplatz ausgebrochen

Wieder brennt es auf einem ehemaligem Truppenübungsplatz in Brandenburg. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Waldbrand zu löschen.

Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Kreis Teltow-Flämingin) in Brandenburg ist am Montag ein Waldbrand ausgebrochen. Der RBB berichtete zuerst darüber. Der Brand sei nicht unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr laut Bericht am Nachmittag mit.

Waldbrand bei Jüterbog - Feuerwehr im Großeinsatz

Die Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand in den Griff zu bekommen. Der Rauch ziehe derzeit in alle Richtungen, vor allem aber in Richtung Luckenwalde. Betroffen seien auch die Städte Baruth/Mark und Trebbin, die Gemeinden Nuthe-Urstromtal und Am Mellensee sowie die Stadt Treuenbrietzen. Anwohner sollen laut Feuerwehr Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen ausschalten.

Wie der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, dem RBB mitteilte, seien derzeit etwa zehn Hektar betroffen. Er gehe davon aus, dass sich der Brand ausweite. Der ehemalige Militärübungsplatz sei stark mit Munition belastet. Das Areal hat bereits mehrfach gebrannt in den letzten Jahren, 2019 waren rund 750 Hektar betroffen.

