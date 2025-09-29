Icon Menü
Brandsatz: Lauter Knall und Feuer vor Bar

Brandsatz

Lauter Knall und Feuer vor Bar

Vor einer Kneipe gibt es ein Feuer. Zeugen sprechen von einem Unbekannten, der wegrennt.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Polizei ermittelt wegen des Feuers. (Archivbild)
    Die Polizei ermittelt wegen des Feuers. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Vor eine Bar in Groß-Zimmern (Kreis Darmstadt-Dieburg) ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ein Brandsatz geworfen worden. Zeugen hätten am Sonntagmorgen gegen 4.00 Uhr von einem lauten Knall und einem Feuer gesprochen, teilte die Polizei mit.

    Demnach soll eine unbekannte Person einen Brandsatz vor die geschlossene Bar geworfen haben und geflüchtet sein. Beim Eintreffen der Polizei sei das Feuer bereits erloschen gewesen. Eine Fahndung blieb den Angaben zufolge bislang ohne Erfolg.

