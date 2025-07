44-Jähriger soll eigene Wohnung angezündet haben

Ein 44-jähriger Mann hat in Bad Homburg randaliert und mutmaßlich seine Wohnung in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Anwohner in der Nacht auf Donnerstag einen Wohnungsbrand sowie eine auffällige Person. Beamte hätten auf der Straße vor dem brennenden Haus den Bewohner angetroffen. Er soll auf mehrere Autos eingeschlagen und eine Haustür beschädigt haben. Zudem hielt er ein Messer in die Luft. Er wurde daraufhin festgenommen.

Bei dem Feuer stand den Angaben zufolge ein Zimmer der Wohnung in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er auf andere Wohnungen übergriff. Verletzt wurde dabei niemand. Hinweise hätten ergeben, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Nach Ermittlungen vor Ort werde der 44 Jahre alte Bewohner verdächtigt, seine eigene Wohnung angezündet zu haben. Er wurde einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung ermittelt.