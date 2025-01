Feuer im Amt für Soziale Arbeit - 100.000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat einen Raum des Wiesbadener Amtes für Soziale Arbeit in Brand gesetzt und dabei einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, zerstörte der Täter das Fenster eines Raums im Erdgeschoss und warf einen brennenden Gegenstand hinein. Den entstandenen Brand konnte die alarmierte Feuerwehr demnach in der Nacht auf Freitag löschen, bevor sich das Feuer auf weitere Gebäudeteile ausweiten konnte. In dem betroffenen Raum und an der Fassade des Gebäudes entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise.

