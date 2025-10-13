Icon Menü
Brandstiftung: Feuer in Firma: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Brandstiftung

Feuer in Firma: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wer hat das Feuer in dem Sanitätshaus gelegt? Die Ermittler hoffen, dass sich Zeugen melden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei dem Feuer wurde fast das komplette Firmengebäude zerstört. (Symbolbild)
    Bei dem Feuer wurde fast das komplette Firmengebäude zerstört. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Nach dem Feuer in einem Sanitätshaus in Niestetal vergangene Woche geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. «Der oder die unbekannten Täter konnten bislang noch nicht identifiziert werden, wobei die Ermittlungen auf Hochtouren laufen», teilte das Polizeipräsidium in Kassel mit. Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen in der Lagerhalle der Firma ausgebrochen, dann griffen die Flammen auf die Verwaltungs- und Ausstellungsräume über. Verletzt wurde niemand.

    Das Gebäude wurde zum Großteil zerstört, der Schaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.

