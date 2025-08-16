Neunter Brand in einem Wiesbadener Wohnhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner alarmierte in der Nacht die Einsatzkräfte, nachdem er Rauch und Flammen im Flurbereich entdecke und der Rauch kurze Zeit später in seine Wohnung eingedrungen war, wie die Polizei mitteilte.

Der 63-Jährige sei angewiesen worden seine Wohnung nicht zu verlassen, sondern auf dem Balkon auf Hilfe zu warten und sich bemerkbar zu machen. Den Angaben zufolge wurde der Mann über eine Drehleier gerettet. Er blieb unverletzt. Unterdessen löschten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen, sechs Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst betreut.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu Brandursache übernommen. Laut den Angaben kommt es sei Anfang 2024 immer wieder zu Bränden in dem Wohnhaus im Stadtteil Biebrich. «Der aktuelle Einsatz ist bereits der neunte in Folge», hieß es. In allen Fällen werde von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.