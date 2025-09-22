Patient legt Feuer in Krankenhaus - Keine Verletzten

Ein Patient in einem Offenbacher Krankenhaus hat in seinem Zimmer, in dem ein 80-jähriger Mann schlief, ein Feuer gelegt. Verletzt worden sei niemand, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Brandmelder habe ausgelöst, Klinikmitarbeiter hätten die Flammen gelöscht. Warum der 31-Jährige am Mittwoch vergangener Woche sein Bett angezündet hatte, war zunächst unklar. Nach der Brandstiftung hatte er den Raum verlassen. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung und versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

