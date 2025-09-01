Icon Menü
Brandstiftung: Polizei: Betrunkener soll Zapfsäule angezündet haben

Brandstiftung

Polizei: Betrunkener soll Zapfsäule angezündet haben

Aufdringlich gegenüber einer Mitarbeiterin und dann Brandstiftung: Ein Mann soll im Kreis Offenbach auf einer Tankstelle ein Feuer gelegt haben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mann soll Feuer auf Tankstelle gelegt haben. (Archivbild)
    Mann soll Feuer auf Tankstelle gelegt haben. (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Ein betrunkener 38-Jähriger soll nach Angaben der Polizei in Heusenstamm (Kreis Offenbach) an einer Tankstelle eine Zapfsäule vermutlich mit Kraftstoff übergossen und angezündet haben. Hierbei sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Flammen seien am Sonntagabend von aufmerksamen Mitarbeitern mit einem Feuerlöscher gelöscht worden.

    Der Mann mit einem Atemalkoholwert von 2,3 Promille soll zuvor versucht haben, einer Mitarbeiterin seine Telefonnummer aufzudrängen. Nach einem Hausverbot habe er die Tankstelle zunächst verlassen, sei dann aber zurückgekehrt und soll die Zapfsäule in Brand gesteckt haben. Der 38-Jährige sei dann zunächst geflüchtet, kurz darauf aber gefasst worden. Seinen Rausch musste er in einer Zelle ausschlafen. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

