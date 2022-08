Medizin

vor 17 Min.

An Köpfen verbundene siamesische Zwillinge getrennt

Insgesamt haben die Ärzte in Brasilien neun OPs gebraucht, um die Zwillinge zu trennen.

In mehreren Operationen ist es Ärzten in Brasilien gelungen, siamesische Zwillinge, die am Kopf verbunden waren, zu trennen. Die letzte OP dauerte 23 Stunden.

Von Lorenzo Gavarini