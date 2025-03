Fastnacht erreicht mit Rosenmontagsumzügen ihren Höhepunkt

In vielen hessischen Städten und Gemeinden erreicht die Fastnacht am Rosenmontag mit zahlreichen Umzügen ihren Höhepunkt. Zehntausende Zuschauer erwartet die Stadt Fulda beim größten Rosenmontagszug Hessens, der um 13.33 Uhr startet. Wie auch an anderen Orten spielt das Thema Sicherheit in diesem Jahr eine große Rolle.

Im mittelhessischen Herbstein beginnt der Höhepunkt der Straßenfastnacht am Rosenmontag schon um 10.11 Uhr mit dem traditionellen Springerzug. Auch anderswo in Hessen sind am Rosenmontag Umzüge geplant, so um 14.00 Uhr in Fritzlar und im nordhessischen Volkmarsen sowie um 14.01 Uhr in Seligenstadt im Kreis Offenbach. Marburg hat seinen Karnevalsumzug diesmal aus finanziellen Gründen abgesagt und wird mit einem «stehenden Festzug» - einer närrischen Partymeile - den Rosenmontag feiern.