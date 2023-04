Brauchtum

vor 39 Min.

Ostereier-Rollen mit Joe und Jill Biden und Hasen

Präsident Joe Biden und die First Lady der USA - umrahmt von Osterhasen im Weißen Haus.

Artikel anhören Shape

Im Garten des Weißen Hauses in Washington war am Ostermontag schwer was los. Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben Hunderte Kinder zum Ostereierrollen eingeladen.

Lange Tradition im Weißen Haus: US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben einmal mehr Hunderte Kinder zum Ostereierrollen im Garten der Regierungszentrale empfangen. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich am Montag Familien auf dem Südrasen vor dem Amtssitz des US-Präsidenten. Biden nannte Ostern eine Zeit voll Hoffnung, Liebe und Erneuerung. "Alles ist möglich in Amerika", sagte der 80-Jährige auf dem Südbalkon des Weißen Hauses, wo er gemeinsam mit der First Lady auftrat - begleitet von zwei mannshohen Osterhasen. Das Ostereier-Rollen wurde im Garten des Weißen Hauses erstmals 1878 unter dem damaligen Präsidenten Rutherford Hayes veranstaltet und gilt seitdem als Institution im Kalender der US-Regierungszentrale. Tradition der Veranstaltung ist es, dass Kinder hartgekochte Eier mit langen Löffeln um die Wette über den Rasen rollen. Daneben gibt es diverse andere Spiele und Aktionen für die kleinen Besucher. Der Südrasen vor dem Weißen Haus wurde diesmal in eine Art Schule mit lehrreichen Aktivitäten verwandelt. Bidens Ehefrau Jill ist Lehrerin und stellt das Thema Bildung stets in den Fokus ihrer Arbeit. (dpa)

Themen folgen