Im Trentino machen Braunbär-Jäger kurzen Prozess mit Sonny

In Norditalien hat eine Provinzregierung die Jagd auf Problembären eröffnet. Sie schaffte Fakten, bevor Klagen eingereicht werden konnten. Erstes Opfer: M90.

Diesmal ging alles besonders schnell. Am 28. Januar war der Braunbär M90 im Trentino einem Pärchen begegnet. Anstatt das Weite zu suchen, lief das Tier den beiden im Val di Sole hinterher. Die Behörden wurden alarmiert und stellten per DNA-Test die Identität des Männchens fest. Nachdem die Zustimmung des italienischen Umweltinstituts Ispra eingeholt war, unterzeichnete der Chef der Provinzregierung, Maurizio Fugatti, den Abschussbefehl. Wenig später war M90 tot, abgeschossen von Mitarbeitern der Forstverwaltung. Das war am Dienstag.

Tierfreunde im Trentino nennen M90 auch Sonny. Der ist nun der erste offiziell abgeschossene Braunbär in der norditalienischen Provinz. Hier hat man einem Teil der geschätzt bis zu 150 Tiere den Krieg erklärt. 16 sogenannte Problembären seien im Adamello-Brenta-Gebiet unterwegs. So viele Exemplare sollen in den kommenden beiden Jahren erlegt werden, acht pro Jahr. M90 habe sich wiederholt urbanen Siedlungen angenähert und auch auf Abschreckungsmaßnahmen nicht reagiert, begründete die Provinzverwaltung ihren Schritt. „Der Bär war auch während der Wintermonate aktiv und gefährlich.“

Abgeschossener Bär: Im Trentino laufen Tierschützer jetzt Sturm

Tierschützer laufen nun Sturm. „Es handelt sich um eine richtiggehende Exekution“, sagt Massimo Vetturi vom Tierschutzverband Lav. „Noch während das Abschussdekret vorbereitet wurde, standen sie schon mit rauchenden Gewehren bereit, um zu verhindern, dass wir M90 vor seiner Todesstrafe retten“, schimpft der Aktivist. Auch Italiens Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin mahnte, ein Abschuss dürfe nur die Ausnahme sein. „Das Erlegen kann nicht die einzige Alternative sein“, sagte er. Offensichtlich hatte es die Provinzregierung diesmal besonders eilig und wollte Klagen gegen den Verwaltungsakt verhindern. Das hat mit der Vorgeschichte zu tun.

Im vergangenen April hatte die Bärin JJ4, Schwester des 2006 bei Bayrischzell abgeschossenen Braunbären Bruno, einen Sportler im Trentino tödlich verletzt. Gegen den damaligen Abschussbefehl klagten Tierschützer und hatten Erfolg. Das Verwaltungsgericht Trento stoppte das Dekret. JJ4 wurde gefangen und sitzt seither in einem Gehege bei Trento. Dieses Ergebnis wollte die Provinzregierung um Fugatti offenbar vermeiden und schritt sofort zur Tat, nachdem das Institut Ispra seine Erlaubnis gegeben hatte. M90 sei „problematisch und gefährlich“ und zeige Zutrauen zu den Menschen.

Im vergangenen September war der Bär mit einem Funk-Halsband versehen worden, so konnte M90 nun schnell geortet werden. Seit September wurden zwölf Annäherungen an Siedlungen registriert, wo das Tier es offenbar auf den Inhalt von Mülltonnen abgesehen hatte. Wie es heißt, hätten Abschreckungsmaßnahmen wie Gummigeschosse oder Störlaute keinen Erfolg gehabt. Ispra hatte die Provinzregierung aber auch angemahnt, sogenannte Anti-Bären-Mülltonnen aufzustellen und die Bevölkerung besser zu informieren. Das ist bisher nicht geschehen, wie Tierschützer bemängeln.

Lesen Sie dazu auch

Im vergangenen Jahr wurden sieben Bären tot aufgefunden

Die Vorsitzende der italienischen Tierschutz-Liga, Michela Vittoria Brambilla, warf der Provinzregierung „Kurzsichtigkeit, Arroganz und Brutalität“ vor und kündigte an, gegen das Dekret nachträglich Klage einzureichen. Am Samstag wollen sich Tierschützer in Trento zu einer Demonstration versammeln. Allerdings gibt es auch Stimmen, die sich mit dem Abschuss einverstanden erklären. Die Lokalzeitung L'Adige zitierte einen Anwohner mit den Worten: „Jetzt sind wir sicherer.“

Nicht ausgeschlossen ist, dass im vergangenen Jahr auch Selbstjustiz begangen wurde. Sieben Bären wurden tot aufgefunden, die genauen Todesursachen sind nicht bekannt. Zwischen 1999 und 2002 waren im Adamello-Brenta-Gebiet zehn Braunbären zur Wiederansiedelung ausgesetzt worden. Die Tiere vermehrten sich rascher als geplant. Häufiger kommt es zu Begegnungen mit den Menschen.