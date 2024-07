Polizei evakuiert Bankfiliale in Braunschweig wegen Bedrohungslage durch „Explosivkörper“

In Braunschweig kommt es am Mittwochmittag zu einem Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt. Wie die Polizei Braunschweig auf X (ehemals Twitter) mitteilt, ging bei der Behörde gegen 11.15 Uhr ein Hinweis auf einen „Explosivkörper in einer Bankfiliale“ ein. Das Gebäude werde derzeit abgesucht. Der Bereich um die betroffene Bankfiliale bleibe bis zum Abschluss der Maßnahmen gesperrt.

Polizeieinsatz in Braunschweig: Hinweis auf Explosivkörper

Bereits zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Menschen den abgesperrten Bereich meiden und den Anweisungen ihrer Einsatzkräfte folgen sollten. Dazu posteten die Beamten eine Karte, die den gesperrten Bereich zeigt. Dieser sei vorsorglich für den Individualverkehr gesperrt. Das betreffe Fußgänger und Fahrzeuge.

Betroffen ist der Bereich der Dankwardstraße in Braunschweig. Die Straßenzüge rund um die Straße herum sind von dem großen Polizeieinsatz betroffen.