Staffel 3 von "Breeders": Alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung

"Breeders" mit Staffel 3 bei Sky und Wow: Hier gibt es die Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream.

Staffel 3 von "Breeders" setzt die Comedy-Serie fort, die von Martin Freeman, Chris Addison und Simon Blackwell entwickelt wurde. "Breeders" handelt von den Herausforderungen, die das Elternsein mit sich bringt und basiert teilweise auf den eigenen Erfahrungen von Hauptdarsteller Martin Freeman.

Dieser zeigte sich im Interview mit Sky sehr erfreut über die Umsetzung der dritten Staffel: "Ich bin sehr glücklich, dass ich eine weitere Staffel der Serie machen darf. Wir freuen uns, dass Sky uns dabei unterstützt, Zeit mit den Worsleys zu verbringen und den Zuschauern hoffentlich wieder einmal zu zeigen, dass sie nicht alleine sind."

Hier erhalten Sie alle Infos zum Start-Termin von Staffel 3, zur Handlung, zu den Folgen und zu den Darstellern im Cast. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer zu "Breeders".

Video: AFP

Start-Termin: Ab wann ist Staffel 3 von "Breeders" bei Sky zu sehen?

Sky hat den Start von Staffel 3 für Dienstag, 16. August 2022, angekündigt. Von diesem Termin an läuft die Serie immer dienstags in Doppelfolgen auf Sky Comedy sowie über den Streamingdienst Wow (bisher Sky Ticket) und über Sky Q auf Abruf - wahlweise auf Deutsch oder im Original.

Handlung: Worum geht es in Staffel 3 von "Breeders"?

Paul ist Vater von zwei Kindern und versucht stets ein liebevoller Papa zu sein. Doch immer wieder bringen ihn seine Kinder Ava und Luke im Alltag an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Daher fragt er sich des Öfteren, ob er überhaupt ein guter Vater sein kann. Seine Frau Ally hat ebenfalls ab und an Selbstzweifel, was die Erziehung der Kinder angeht. Auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, als würde sie insgesamt etwas besser mit der Situation zurechtzukommen.

Und auch in der dritten Staffel der Sky-Serie haben Paul und Ally wieder mit der Erziehung ihrer Kinder zu kämpfen und werden dabei vor zahlreiche neue Herausforderungen gestellt, die ihnen nicht nur Luke und Ava, sondern auch die Großeltern Jackie, Jim und Leah bescheren.

Denn nachdem Teenager Luke seinen Vater verprügelt hatte, wohnt der Familienvater nun im Haus von Schwiegermutter Leah - eine Versöhnung steht noch bevor. Doch anders als gedacht, macht es Paul gar nicht so viel aus, dort zu wohnen - im Gegenteil. Ob er überhaupt wieder zurück kommen möchte?

Familienmutter Ally hat auch mit so einigem zu kämpfen: Problemen mit ihrer Tochter Ava, zu der es ihr immer schwerer fällt, einen Draht zu finden, die Wechseljahre und ein beginnendes Alkoholproblem, greift sie doch gern einmal zum Wein.

Episoden: Die Folgen von "Breeders", Staffel 3 auf Sky

Die dritte Staffel von "Breeders" wird insgesamt zehn neue Episoden umfassen.

No Direction Home: 16.8.22 No Worries: 16.8.22 No Comfort: 23.8.22 No Body: 23.8.22 No Can Do: 30.8.22 No Show: 30.8.22 No Pressure: 6.9.22 No Way Back: 6.9.22 No More (Teil 1): 13.9.22 No More (Teil 2):13.9.22

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Breeders", Staffel 3?

Auch in Staffel 3 der Sky-Serie verkörpern Martin Freeman und Daisy Haggard wieder die Hauptrollen und spielen die beiden Elternteile Paul und Ally Worsley. Hier finden Sie einen Überblick über die weiteren Schauspieler im Haupt-Cast der dritten Staffel von "Breeders":

Rolle Schauspieler Paul Worsley Martin Freeman Ally Worsley Daisy Haggard Michael Michael McKean Jackie Worsley Joanna Bacon Jim Worsley Alun Armstrong Leah Stella Gonet Luke Worsley George Wakeman Ava Worsley Jayda Eyles

Neu im Cast ist mit einer wiederkehrenden Gastrolle ist Sally Phillips ("Bridget Jones", "Miranda").

Staffel 3 von "Breeders": Streaming auf Wow (bisher Sky Ticket)

Der Streamingdienst Wow – bis vor Kurzem Sky Ticket - liefert das Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Sie haben haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, Serien von Partnern wie HBO und Showtime, aktuelle Kino-Hits sowie die Live-Sportübertragungen von Sky auf diversen Endgeräten zu streamen – völlig ohne Receiver. Wow "Serien" kostet laut Anbieter 7,49 monatlich. Die Wow-Version "Filme & Serien" (hier findet man außer den Serien also auch noch Filme) macht sich pro Monat mit 9,98 Euro im Geldbeutel bemerkbar (Preisangaben vom Juni 2022). Wow ist jederzeit kündbar. Für Wow benötigen die Kunden ein internetfähiges Gerät oder den Wow TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver erübrigt sich.

Der Trailer zur Sky-Serie "Breeders", Staffel 3