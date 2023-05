Bremen

Dreijähriger Junge wird in Bremen von Zug erfasst

In Bremen wurde ein Dreijähriger von einem Zug erfasst.

Am Donnerstagmorgen wurde ein Dreijähriger in Bremen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Seine Eltern hatten in als vermisst gemeldet.

Von Svenja Moller