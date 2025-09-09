Feuer auf Entsorgungsbetrieb in Bad Nauheim

Auf einem Entsorgungsbetrieb in Bad Nauheim mit Sperrmüll und möglicherweise auch Batterien ist ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke zieht nach Angaben der Polizei bis nach Frankfurt. Anwohner seien aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Schadstoffe seien bislang aber nicht festgestellt worden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Es seien alle Feuerwehren der Umgebung alarmiert worden. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

