Brennender Müll: Feuer auf Entsorgungsbetrieb in Bad Nauheim

Brennender Müll

Feuer auf Entsorgungsbetrieb in Bad Nauheim

Auf dem Hof eines Entsorgers in Bad Nauheim bricht ein Feuer aus. Der Rauch zieht bis nach Frankfurt.,
Von dpa
    Feuerwehr löscht Sperrmüll. (Archivbild)
    Feuerwehr löscht Sperrmüll. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Auf einem Entsorgungsbetrieb in Bad Nauheim mit Sperrmüll und möglicherweise auch Batterien ist ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke zieht nach Angaben der Polizei bis nach Frankfurt. Anwohner seien aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Schadstoffe seien bislang aber nicht festgestellt worden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Es seien alle Feuerwehren der Umgebung alarmiert worden. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

