Staffel 2 von "Bridgerton": Was zu Start, Besetzung und Handlung bekannt ist

Nach dem großen Erfolg von "Bridgerton" wird es eine Staffel 2 geben. Das ist rund um Start, Besetzung und Handlung schon bekannt.

Die Geschichte von "Bridgerton" wird in einer Staffel 2 weitererzäht. Die Dreharbeiten sind bereits gestartet - auch wenn sie durch Corona-Fälle mehrmals unterbrochen werden mussten und sich der Start der neuen Folgen dadurch wohl verzögern wird.

Genug Material für Staffel 2 gibt es auf jeden Fall: Die Serie basiert auf der Romanreihe der Autorin Julie Pottinger, die unter dem Pseudonym Julia Quinn schreibt. Zur Hauptreihe gehören insgesamt acht Bücher - beste Voraussetzungen also für weitere Staffeln.

Wann könnte Staffel 2 von "Bridgerton" erscheinen? Wie sieht die Handlung aus? Und welche Schauspieler sind wieder dabei? Hier finden Sie die Informationen, die wir regelmäßig aktualisieren.

"Bridgerton", Staffel 2: Wann könnte der Netflix-Start in Deutschland sein?

Staffel 2 von "Bridgerton" wurde sehr früh angekündigt - gerade einmal einen Monat nach dem Erscheinen der ersten Folgen. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Serie schnell zur bisher erfolgreichsten auf Netflix aufgestiegen war. Allein im ersten Monat sahen sich weltweit 82 Millionen Haushalte zumindest einige Folgen an, in 83 Ländern stand "Bridgerton" auf Platz eins der Netflix-Charts.

Die 2. Staffel wurde im Januar 2021 von Lady Whistledown angekündigt. Diese verriet zumindest, dass die Produktion im Frühjahr beginnen wird:

Weder Lady Whistledown noch Netflix haben bisher einen Release-Termin enthüllt. Die erste Staffel war am 25. Dezember 2020 gestartet. In Anbetracht der aufwändigen Produktion und der Einschränkungen durch die Corona-Krise wird Staffel 2 wohl frühestens 2022 zu sehen sein.

Netflix-Serie: "Bridgerton": Mögliche Handlung der 2. Staffel

In den "Bridgerton"-Büchern steht in jedem Band ein anderes Kind der Familie im Mittelpunkt. Dreht sich die Geschichte im ersten Roman noch um Daphne, geht es im zweiten um Anthony. Wie der Ankündigung von Netflix zu entnehmen ist, wird die Serie diesem Muster folgen: In Staffel 2 wird also der älteste Bridgerton-Sohn die Handlung bestimmen. Die anderen Familienmitglieder tauchen natürlich trotzdem wieder auf - genau wie weitere wichtige Figuren wie die Familie Featherington.

Anthony Bridgerton hatte in der ersten Staffel die Hoffnung aufgegeben, aus Liebe zu heiraten. Folgt Staffel 2 der Geschichte der Romanvorlage, sucht er aber dennoch aus Pflichtbewusstsein nach einer Frau - wobei er an Edwina Sheffield interessiert ist. Doch natürlich gibt es ein Problem. Edwinas Schwester Kate hält gar nichts von dem ältesten Bridgerton-Sohn und will die Beziehung verhindern. Doch dann entwickelt sie plötzlich selbst Gefühle für Anthony.

Wie könnte die Geschichte nach Staffel 2 von "Bridgerton" weitergehen?

Die Geschichte der Buchreihe erstreckt sich mittlerweile über acht Bände, sodass durchaus noch sechs weitere Staffeln folgen könnten. Diese Figuren stehen in den einzelnen Romanen im Zentrum:

Buch 1 - Wie erobert man einen Herzog?: Daphne Bridgerton

Buch 2 - Wie bezaubert man einen Viscount?: Anthony Bridgerton

Buch 3 - Wie verführt man einen Lord?: Benedict Bridgerton

Buch 4 - Wer ist Lady Whistledown? / Penelopes pikantes Geheimnis: Colin Bridgerton

Buch 5 - In Liebe, Ihre Eloise: Eloise Bridgerton

Buch 6 - Ein hinreißend verruchter Gentleman: Francesca Bridgerton

Buch 7 - Mitternachtsdiamanten: Hyacinth Bridgerton

Buch 8 - Hochzeitsglocken für Lady Lucy: Gregory Bridgerton

Besetzung in der 2. Staffel von "Bridgerton": Schauspieler im Cast

Viele Schauspieler haben schon öffentlich bekundet, in Staffel 2 wieder mitspielen zu wollen - darunter auch Golda Rosheuvel, die Queen Charlotte verkörpert. Es ist davon auszugehen, dass fast alle wichtigen Figuren zurückkehren. Bekannt ist allerdings, dass Regé-Jean Page nicht wieder als Simon Basset, der Duke of Hastings, zurückkehren wird.

Es steht schon fest, welcher Neuzugang im Cast die wichtige Rolle der Kate Sharma spielen soll: Simone Ashley, die unter anderem in der Serie "Sex Education" als Olivia Hanan zu sehen ist. Das könnten die wichtigsten Schauspieler sein:

Rolle Besetzung Deutsche Sprecher Violet Bridgerton Ruth Gemmell Elisabeth Günther Anthony Bridgerton Jonathan Bailey Martin Bonvicini Benedict Bridgerton Luke Thompson Nils Dienemann Colin Bridgerton Luke Newton Maximilian Belle Daphne Bridgerton Phoebe Dynevor Paulina Rümmelein Eloise Bridgerton Claudia Jessie Maximiliane Häcke Francesca Bridgerton Ruby Stokes Felicitas Bauer Gregory Bridgerton Will Tilston Leon Santos Burmeister Hyacinth Bridgerton Florence Hunt Tilda Kortemeier Kate Sharma Simone Ashley noch unklar Lady Danbury Adjoa Andoh Dagmar Dempe Königin Charlotte Golda Rosheuvel Susanne von Medvey Portia Featherington Polly Walker Madeleine Stolze Prudence Featherington Bessie Carter Carolin Hartmann Philippa Featherington Harriet Cains Farina Brock Penelope Featherington Nicola Coughlan Anouk Elias

"Bridgerton" Staffel 2: Offizieller Trailer

Einen offiziellen Trailer zur 2. Staffel von "Bridgerton" gibt es derzeit noch nicht, dafür aber einen ersten kurzen Clip - allerdings auf Englisch:

(sge)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.