Staffel 3 von "Bridgerton": Start aus Versehen verraten? Alle Infos

Die Netflix-Serie "Bridgerton" wird um eine dritte Staffel erweitert. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und Trailer.

"Bridgerton" bekommt bei Netflix eine weitere Staffel und geht damit in die dritte Runde. Bereits im April 2021, noch während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel, wurden Staffel 3 und sogar Staffel 4 der Serie bestätigt. Staffel 1 von "Bridgerton" erschien am 25. Dezember 2020. Seit 25. März 2022 ist die Serie mit Staffel 2 beim Streaminganbieter Netflix zu sehen.

Ausreichend Erzählstoff für neue Staffeln ist definitiv vorhanden, denn die Serie basiert auf der gleichnamigen Romanreihe der Schriftstellerin Julie Pottinger, besser bekannt als Julia Quinn, die sich aus insgesamt acht Büchern zusammensetzt. Die Bücher beziehungsweise die Serie spielen im 19. Jahrhundert. Im Zentrum steht die in London lebende Familie Bridgerton, die sich aus der Mutter und acht Kindern zusammensetzt. Jedes Buch dreht sich um eines der Kinder:

Buch 1: "Wie erobert man einen Herzog?" (Daphne Bridgerton)

Buch 2: "Wie bezaubert man einen Viscount?" (Anthony Bridgerton)

Buch 3: "Wie verführt man einen Lord?" (Benedict Bridgerton)

Buch 4: "Penelopes pikantes Geheimnis" (Colin Bridgerton)

Buch 5: "In Liebe, Ihre Eloise" (Eloise Bridgerton)

Buch 6: "Ein hinreißend verruchter Gentleman" (Francesca Bridgerton)

Buch 7: "Mitternachtsdiamanten" (Hyacinth Bridgerton)

Buch 8: "Hochzeitsglocken für Lady Lucy" (Gregory Bridgerton)

Was ist bisher zu der dritten Staffel bekannt? Hier in diesem Artikel bekommen Sie alle wichtigen Infos zum Start, zur Handlung und zu den Darstellerinnen und Darstellern im Cast der neuen Staffel von "Bridgerton".

Start: Wann geht "Bridgerton" mit Staffel 3 bei Netflix in Deutschland weiter?

Ein konkreter Termin für den Start von Staffel 3 von "Bridgerton" wurde von Netflix bisher noch nicht kommuniziert. Im Juli 2022 hatten die Dreharbeiten bereits begonnen, doch wie die Daily Mail UK im Januar berichtete, sei die Producerin Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy") mit einigen Elementen der neuen Folgen nicht zufrieden gewesen. Änderungen am Skript und an der Story verzögern demnach den Release der Serie. Der Start der dritten Staffel von "Bridgerton" wird, so vermuten jedenfalls Experten, in der zweiten Jahreshälfte 2023 liegen.

Jetzt ist den notorischen Geheimniskrämern rund um "Bridgerton" offenbar ein kleiner Lapsus unterlaufen, denn auf dem portugiesischen Netflix-Account von Twitter - oder auch X - wurde der 14. Dezember 2023 als Startermin verraten. Ob sowas den Medienprofis von Netflix wirklich aus Versehen oder aus nur scheinbar versehentlicher Marketing-Absicht geschah, sei dahingestellt. Seit Harry Potters Zeiten kennen wir diese Methode, die Aufmerksamkeit und die Spannung am Kochen zu hallten. Wie auch immer: Der Tweet ist gelöscht, aber das Netz vergisst ja bekanntlich nichts. Als bestätigt kann der Termin aber trotzdem nicht gelten.

Handlung: Darum könnte es in Staffel 3 von "Bridgerton" gehen

Würde die Serie ihrem Muster und somit der Romanreihe folgen, so stünde in der dritten Staffel Benedict Bridgerton und dessen Liebesglück im Mittelpunkt der Folgen. Doch wie Schauspielerin Nicola Coughlan, die die Rolle der Penelope Featherington spielt, bei einer offiziellen Netflix-Veranstaltung bekannt gab, weicht die Serie von der Chronologie der Buchreihe ab: "Wie Lady Whistledown habe ich es lange geheim gehalten und ich kann bestätigen, dass Staffel 3 Colins und Penelopes Liebesgeschichte sein wird."

"Bridgerton" erzählt in Staffel 3 also die Handlung des vierten Buches, das Colin Bridgerton gewidmet ist. Wenn sich die Macher an die Romanvorlage halten, so könnte die Handlung folgendermaßen aussehen:

Penelope Featherington ist schon seit langer Zeit in Colin - den Bruder ihrer besten Freundin Eloise - verliebt, der diese jedoch bisher lediglich als gute Freundin angesehen hat. Nachdem sie jedoch gehört hatte, wie er abfällig über sie gesprochen hat, beendet sie ihre Schwärmerei für ihn. Als Colin jedoch von einer seiner Reisen nach Hause zurückkehrt, stellt er fest, dass sich vieles in seinem Leben verändert hat, allen voran Penelope, die mittlerweile kein Mädchen mehr, sondern eine echte Frau ist. Während Penelope ein bisher verborgenes Talent an Colin ausfindig macht, stellt er selbst fest, dass er sich zu der jungen Frau immer stärker hingezogen fühlt. Doch das Geheimnis, welches Penelope mit sich herumträgt, droht alles zu zerstören.

Folgen: Das sind die Episoden von "Bridgerton", Staffel 3

Aus wie vielen Episoden die dritte Staffel von "Bridgerton" bestehen wird, wurde bisher noch nicht so genau verraten. Auch die Namen der einzelnen Folgen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt - bis auf die erste, die von der trefflichen Film-Datenbank imdb.com als "Out of the Shadows" geoutet wird. Die restlichen Episoden tragen auch dort bisher nur Nummern.

Staffel 1 und 2 der Serie bestehen aus jeweils acht Episoden. Die Vermutung liegt also nahe, dass die dritte Staffel dieselbe Folgenzahl aufweist.

Das sind die deutschen Titel aller Folgen aus Staffel 2:

Folge 1: "Ein großer Schürzenjäger"

Folge 2: "Beim Pferderennen"

Folge 3: "Angestachelt"

Folge 4: "Sieg"

Folge 5: "Ein undenkbares Schicksal"

Folge 6: "Die Qual der Wahl"

Folge 7: "Harmonie"

Folge 8: "Der Vizegraf, der mich liebte"

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Bridgerton", Staffel 3

Bisher hat Netflix nur wenig Infos zur Besetzung von Staffel 3 von "Bridgerton" veröffentlicht. Bekannt ist, dass Hanna Dodd Schauspielerin Ruby Strokes ablöst und fortan die Rolle der Francesca verkörpert. Außerdem ist davon auszugehen, dass es mit einem Großteil der Darstellerinnen und Darsteller aus Staffel 2 ein Wiedersehen geben wird. Lediglich die Schauspielerin Phoebe Dynevor, die Daphne Bridgerton verkörpert, ist nicht in der dritten Staffel dabei. Ob sie gar nicht mehr bei "Bridgerton" mitspielt, ist noch unklar.

Mittlerweile hat Netflix jedoch immerhin vier neue Charaktere angekündigt:

Marcus Anderson (gespielt von Daniel Francis ), der als charismatischer junger Mann bei den Matriarchen für viel Aufmerksamkeit sorgt.

(gespielt von ), der als charismatischer junger Mann bei den Matriarchen für viel Aufmerksamkeit sorgt. Lord Debling , ein reicher Exzentriker, der seine Interessen ausleben möchte. Er wird von Sam Phillips verkörpert.

, ein reicher Exzentriker, der seine Interessen ausleben möchte. Er wird von verkörpert. Harry Dankworth , der weder besonders witzig noch intelligent, dafür aber umso besser aussieht. Eine tolle Rolle für James Phoon.

, der weder besonders witzig noch intelligent, dafür aber umso besser aussieht. Eine tolle Rolle für James Phoon. Lady Tilley Arnold wird von Hannah New gespielt.

Das sind die Hauptdarsteller im Cast von "Bridgerton" und ihre Rollennamen in der Serie:

Rolle Schauspieler, Schauspielerin Lady Whistledown Julie Andrews Marcus Anderson Daniel Francis Lord Debling Sam Phillips Harry Dankworth James Phoon Violet Bridgerton Ruth Gemmell Anthony Bridgerton Jonathan Bailey Benedict Bridgerton Luke Thompson Colin Bridgerton Luke Newton Eloise Bridgerton Claudia Jessie Francesca Bridgerton Hanna Dodd Gregory Bridgerton Will Tilston Hyacinth Bridgerton Florence Hunt Kate Sharma Simone Ashley Lady Danbury Adjoa Andoh Königin Charlotte Golda Rosheuvel Portia Featherington Polly Walker Prudence Featherington Bessie Carter Philippa Featherington Harriet Cains Penelope Featherington Nicola Coughlan

Stream von Staffel 3 der Serie "Bridgerton"

Der Streaming-Dienst Netflix bietet seinen Nutzern unterschiedliche Tarife, bei denen er sich an deren Wünschen und Bedürfnissen orientiert:

Der Basis-Tarif kostet 7,99 Euro. Damit können Sie das gesamte Serien- und Filmangebot auf einem einzigen Gerät in SD-Qualität nutzen.

Das Standard-Abo kostet 12,99 Euro. Damit steht Ihnen das Angebot auf zwei Geräten gleichzeitig zu Gebote - sogar in HD-Qualität.

Das Premium-Abo müssen Sie mit 17,99 Euro bezahlen. Damit können Sie das gesamte Serien- und Filmangebot auf vier Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD verfolgen.

Das Standard-Abo mit Werbung kostet 4,99 Euro monatlich.

Diese Angaben befinden sich auf dem Stand vom 29. August 2023. Aktuelle und weiterführende Infos zu den Konditionen liefert Ihnen die Website des Anbieters.

Trailer: Gibt es schon erste Einblicke in Staffel 3 von "Bridgerton"?

Leider wurde bisher noch kein Trailer zur dritten Staffel von "Bridgerton" herausgebracht. Damit Sie sich dennoch davon überzeugen können, dass bereits fleißig an der neuen Staffel gearbeitet wird, haben wir hier den offiziellen Teaser der neuen Staffel für Sie: