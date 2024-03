Weshalb verschickt das RKI Briefe mit Bargeld?

Das RKI verschickt Briefe, in denen sich unter anderem ein Fünfeuroschein befindet. Das Geld soll als Motivation dienen.

In diesem Jahr bekommen insgesamt 180.000 Menschen in Deutschland Post vom Robert-Koch-Institut ( RKI). Der Brief enthält eine Einladung, um über einen QR-Code an einer Umfrage zur Studie "Gesundheit in Deutschland" teilzunehmen. Das ist so weit nicht ungewöhnlich. Doch in dem Umschlag ist auch ein Fünfeuroschein.

RKI verschickt für Umfrage Geld per Post

Das Bundesinstitut des Gesundheitsministeriums schenkt allen Empfängern Geld. Grund dafür ist die immer weiter sinkende Zahl an Studienteilnehmern. Die fünf Euro sollen eine Motivation sein, um die Umfrage auszufüllen. Laut dem RKI konnte die Teilnahmequote in einem Vorabtest um 13 Prozent erhöht werden.

Das Institut hofft, dass 35 Prozent der Empfänger an der Studie teilnehmen würden. Das würde gleichzeitig bedeuten, dass 65 Prozent – also 117.000 Personen – nicht teilnehmen und das Geld geschenkt bekommen. Wer die Umfrage ausfüllt, erhält als Dankeschön zehn Euro zusätzlich. Auch dieses Geld kommt dann per Post.

Darum geht es in der Studie "Gesundheit in Deutschland"

Mit der Studienreihe "Gesundheit in Deutschland" will das RKI regelmäßig aktuelle Informationen zum Gesundheitszustand der Bevölkerung erheben. Die möglichen Teilnehmer werden dabei nach einem Zufallsprinzip ausgewählt. Diese sollen über eine Befragungsplattform wiederholt zu verschiedenen Themen rund um ihre Gesundheit befragt werden. So können laut dem RKI innerhalb kurzer Zeit Antworten auf aktuelle Fragestellungen rund um das Thema Gesundheit gefunden werden.

Mit den erhobenen Daten könne beispielsweise eingeschätzt werden, ob bestimmte von der Politik formulierte Gesundheitsziele tatsächlich erreicht wurden. Auch bei der zielgerichteten Planung von Präventionsmaßnahmen könnten diese Erkenntnisse als Grundlage genutzt werden. Zudem werden die Daten aus der Studie für andere wissenschaftliche Einrichtungen verfügbar gemacht.