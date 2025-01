Stiefsohn von Williams Ex-Nanny unter New-Orleans-Opfern

Unter den Todesopfern des Anschlags in der US-Stadt New Orleans ist auch ein Brite, bei dem es sich Berichten zufolge um den Stiefsohn eines früheren Kindermädchens der Prinzen William und Harry handelt. Prinzessin Kate und er seien schockiert und traurig über den tragischen Tod des Mannes, teilte Thronfolger William mit. In Gedanken sei man bei der Familie und all den unschuldigen Menschen, die von dem schrecklichen Anschlag betroffen seien.

Wie der «Telegraph» und weitere britische Medien berichteten, handelt es sich bei dem getöteten Briten um den 31 Jahre alten Stiefsohn einer Frau, die von 1993 bis 1999 das Kindermädchen der beiden Prinzen gewesen war. Also auch in der Zeit (1997), in der die Mutter der beiden damals jungen Prinzen, Prinzessin Diana, bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen war. William und Harry sind dem «Telegraph» zufolge Patenonkel von jeweils einem der leiblichen Söhne der früheren Nanny, die heute 59 Jahre alt ist.

Ein von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) inspirierter Attentäter war am Neujahrsmorgen in New Orleans im beliebten Ausgehviertel French Quarter mit seinem Pick-up-Truck in eine Menschenmenge gerast. 14 Menschen wurden getötet, der Täter starb nach einem Schusswechsel mit der Polizei.