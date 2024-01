Palast: König Charles wie geplant im Krankenhaus

König Charles muss sich einer Prostata-OP unterziehen. Das britische Königshaus macht die Diagnose öffentlich, um auch andere Männer zu ermutigen, sich untersuchen zu lassen.

Der britische König Charles III. ist wie geplant im Krankenhaus. "Der König wurde heute Morgen in eine Londoner Klinik eingewiesen für eine geplante Behandlung", teilte der Buckingham-Palast am Freitagmorgen mit. "Seine Majestät möchte sich bei all denen bedanken, die ihre guten Wünsche übermittelt haben."

Der König sei auch erfreut darüber zu erfahren, dass die Bekanntmachung seiner Diagnose einen positiven Einfluss auf das öffentliche Gesundheitsbewusstsein gehabt habe, hieß es weiter. Der Palast hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass Charles wegen einer vergrößerten Prostata im Krankenhaus behandelt werden soll.

Die Bekanntmachung der Diagnose galt als ungewöhnlich. Der König soll sich jedoch dazu entschieden haben, um auch andere Männer dazu zu ermutigen, sich untersuchen zu lassen. Bei Charles handelt es sich den Angaben zufolge um eine gutartige Erkrankung.

Charles kam am Freitagmorgen nun an der London Clinic an, in dem Krankenhaus wird auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate behandelt. Sie war kürzlich im Bauchraum operiert worden. Ihre Diagnose blieb privat, es soll sich aber nicht um eine Krebserkrankung handeln. Der Nachrichtenagentur PA zufolge soll Charles seine Schwiegertochter dort auch besucht haben.

(dpa)