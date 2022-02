Partys, Paraden und Pudding: Kann das Thronjubiläum der Queen die Briten aufheitern?

Plus Das 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. soll dem britischen Königshaus in Zeiten der Krise einen positiven Anstrich verleihen. Es ist ein Ereignis der Superlative geplant. Kann das funktionieren?

Sie muss es richten. Mal wieder. Wer auch sonst? Wenn eine das kann, dann sie. Eine Mission zur Aufhellung der nationalen Stimmung, wenn man so will. Eure Majestät, übernehmen Sie! Es gibt dafür ja einen schönen Anlass.