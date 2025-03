Prinzessin Kate begeht St.-Patrick's-Day in London

Grünes Outfit und Kleeblätter: Die britische Prinzessin Kate (43) hat sich zum St.-Patrick's-Day bei der traditionellen Parade der Irish Guards in London gezeigt. Im vergangenen Jahr hatte die Frau von Thronfolger Prinz William (42) aus gesundheitlichen Gründen verzichten müssen. Nur Tage später machte sie ihre Krebsdiagnose öffentlich.

Inzwischen hat sie ihre Chemotherapie abgeschlossen und nimmt nach und nach immer häufiger öffentliche Termine wahr. Kate ist seit 2023 Colonel der Irish Guards, einem der Regimenter der königlichen Leibwache. Die Rolle übernahm sie von ihrem Mann.

Streicheleinheit für den irischen Wolfshund

Kate präsentierte sich zu der Parade in den Wellington Baracks in London am Montag im grünen Outfit mit einer Anstecknadel in Form eines goldenen Kleeblatts und einem Büschel Klee in der Brusttasche.

Kleebüschel überreichte sie auch an mehrere Soldaten. Eine royale Streicheleinheit gab es zudem für das Maskottchen der Irish Guards, den irischen Wolfshund Turlough Mor, der auch Seamus genannt wird.

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge gönnte sich Kate nach der Parade sogar ein Guinness mit den Soldaten - aber nur ein kleines. Die lobten die Königin in spe anschließend überschwänglich. «Sie war wirklich nett und sehr herzlich. Ich war ein bisschen aufgeregt. Man konnte erkennen, dass sie echtes Interesse an uns hatte», schwärmte Guardsman Barry Loughlin PA zufolge.

Am St.-Patrick's-Day wird dem Nationalheiligen Irlands gedacht. Laut dem irischen Rundfunksender RTÉ wurden bei der traditionellen Straßenparade in der irischen Hauptstadt Dublin eine halbe Million Menschen erwartet. Auch in Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört, wird der Tag begangen. In der nordirischen Hauptstadt Belfast wurde mit Zehntausenden Feiernden auf den Straßen gerechnet.

Kate ist seit 2023 Colonel der Irish Guards. Die Rolle hatte sie von ihrem Mann, Prinz William, übernommen. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Kate trug passend zum Anlass ein grünes Outfit mit einem goldenen Kleeblatt als Anstecknadel. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa