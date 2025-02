Valentinstag bei den Royals: Fotos und Liebesbekundungen

Auch bei den britischen Royals wird der Valentinstag zelebriert. «Romantik liegt in der Luft», schrieb die Nachrichtenagentur PA am Abend über die Beiträge von Thronfolger Prinz William (42) und seiner Frau Prinzessin Kate (43) sowie von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) in den sozialen Medien. Die beiden royalen Paare verbreiteten Fotos, auf denen jeweils ein Kuss zu sehen ist.

Das Bild von William und Kate stammt aus einem Video, das im vergangenen September veröffentlicht wurde, als Kate das Ende ihrer Krebsbehandlung bekanntgegeben hatte. Versehen wurde das Foto auf der Plattform X mit einem roten Herz. William und Kate sind seit 2011 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte Prinz Louis.

Burger & Pommes bei Meghan und Harry

Meghan schrieb bei Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Foto von ihr und ihrem Ehemann, sie vermisse ihn. Harry weilt nach Meghans Abreise ohne seine Frau bei den Invictus Games in Kanada. «Mein Liebster, ich werde für immer Burger & Pommes und Fish & Chips mit dir essen», schrieb Meghan passend zu dem Foto am Essenstisch.

Das Paar hatte 2018 geheiratet und sich vor etwa fünf Jahren vom engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt. Sie leben inzwischen mit ihren beiden Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Verhältnis zu den übrigen Royals gilt als zerrüttet. Besonders mit seinem Bruder William liegt Harry im Clinch. Doch auch das Verhältnis zu seinem Vater König Charles III. (76) gilt als angespannt.

Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate sind seit 2011 verheiratet. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa