Messerattacke in Regionalzug: Offenbar mehrere Verletzte

In einem Regionalzug sind offenbar mehrere Menschen Opfer einer Messerattacke geworden. Nach unbestätigten Berichten gab es mindestens sieben Verletzte.

Großer Polizeieinsatz am Bahnhof des kleinen Ortes Brokstedt: In einem Regionalzug, der von Kiel nach Hamburg unterwegs war, sind offenbar mindestens sieben Menschen durch eine Messerattacke verletzt worden. In der Regionalbahn war gegen 15.00 Uhr ein Mann mit einem Messer auf Reisende losgegangen. Kurz vor der Ankunft am Bahnhof Brokstedt. Das teilte ein Polizeisprecher mit.

Zwischen Hamburg und Kiel: Messerattacke in Regionalzug bei Brokstedt

Polizei und Rettungsdienst haben den kleinen Bahnhof weiträumig abgesperrt. Sie sind jeweils mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut ersten Berichten konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei den mutmaßlichen Täter festnehmen.

