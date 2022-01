"Brooklyn Nine-Nine", Staffel 7 auf Netflix: Deutschland-Start, Besetzung und Folgen

"Brooklyn Nine-Nine" startet demnächst mit Staffel 7 auf Netflix. Alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung Folgen und Trailer - hier.

"Brooklyn Nine-Nine" geht demnächst bei Netflix in eine neue Runde. Die Comedy-Serie aus den USA startet bereits mit der 7. Staffel beim Streaming-Dienst. Im Mittelpunkt der Serie steht eine Gruppe aus New Yorker Polizisten, die täglich dem Verbrechen auf der Spur sind.

Wann geht die neue Staffel an den Start? Welche Schauspieler sind im Cast? Und worum geht es in der neuen Staffel? Alle wichtigen Infos über Start, Folgen, Besetzung und Handlung in Staffel 7 von "Brooklyn Nine-Nine" verraten wir Ihnen hier. Am Ende des Artikels finden Sie zudem einen Trailer zur neuen Staffel auf Netflix.

Staffel 7: Start von "Brooklyn Nine-Nine" in Deutschland

Staffel 7 von "Brooklyn Nine-Nine" startet am 6. Februar 2022 auf Netflix. Ein Abonnement des Streaming-Anbeiters ist zwischen 7,99 Euro und 17,99 Euro im Monat erhältlich. Der Dienst kann vor dem Abschluss eines Abos jedoch einen Monat kostenlos getestet werden.

Worum geht es bei "Brooklyn Nine-Nine"? Die Handlung in Staffel 7

Auch in Staffel 7 müssen sich die Detectives mit zahlreichen Kriminellen im New Yorker Stadtviertel Brooklyn anlegen. Zudem stehen sie vor einer neuen Herausforderung: Mit Captain Kim muss sich die Gruppe an eine neue Vorgesetzte gewöhnen, der sie nur wenig Vertrauen schenkt. Holt hingegen muss sich nach seiner Degradierung erst einmal in seiner neuen Position zurechtfinden und Jakes Widersacher / Freund Doug Judy erscheint erneut auf der Bildfläche.

"Brooklyn Nine-Nine": Das sind die Folgen in Staffel 7

Staffel 7 von "Brooklyn Nine-Nine" enthält insgesamt 13 Folgen mit einer Länge von ca. 22 Minuten. Das sind die Originaltitel und die deutschen Folgentitel von Staffel 7:

Episode Originaltitel Deutscher Titel Folge 1 Manhunter Die Jagd ist eröffnet Folge 2 Captain Kim Captain Kim Folge 3 Pimemento Pimemento Folge 4 The Jimmy Jab Games II Manega frei Folge 5 Debbie Debbie Folge 6 Trying Baby Boom Folge 7 Ding Dong Ding Dong Folge 8 The Takeback Der Rückwärts-Coup Folge 9 Dillman Glitter-Flitter Folge 10 Admiral Peralta Admiral Peralta Folge 11 Valloweaster Mitternachts-Juwelen Folge 12 Ransom Fluffy Boy Folge 13 Lights Out Blackout

Auch Staffel 8 wurde in Amerika bereits abgedreht und ausgestrahlt. Wann diese auch in Deutschland abgerufen werden kann, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

Besetzung: Wer sind die Schauspieler im Cast von "Brooklyn Nine-Nine", Staffel 7?

In Staffel 7 können sich Fans sowohl auf alte Bekannte als auch auf neue Gesichter freuen. Das ist der Haupt-Cast von "Brooklyn Nine Nine", Staffel 7:

Andy Samberg als Jake Peralta

als samberg als Rosa Diaz

Terry Crews als Terry Jeffords

als Melissa Fumero als Amy Santiago

Joe Lo Truglio als Charles Boyle

Andre Braugher als Captain Raymond Holt

als Dirk Bloker als Michael Hitchcock

Joel McKinnon Miller als Norm Scully

Der Trailer zu "Brooklyn Nine-Nine", Staffel 7

Wenn Sie sich bereits vor dem Erscheinungstermin auf Netflix einen ersten Eindruck zu Staffel 7 verschaffen wollen, finden Sie hier einen ersten Trailer. Hierbei handelt es sich um den englischen Originaltrailer, ein deutscher Trailer wurde bislang noch nicht veröffentlicht:

