Tragödie in Indien: Mehr als 130 Tote bei Brückeneinsturz

In Indien sind über 130 Menschen beim Einsturz einer Fußgängerbrücke ums Leben gekommen. Die Suche nach vermissten dauert nach dem Drama an.

Sie wurde erst vor Kurzem renoviert, nun ist ein Brücke in Indien zum Protagonisten einer Tragödie geworden. Eine Fußgängerbrücke, die über einen Fluss führte, stürzte ein und riss mindestens 132 Menschen in den Tod. Dutzende weitere Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, welches sich in der Stadt Morbi im Bundesstaat Gujarat ereignete. Das teilten Vertreter der lokalen Behörden mit.

Brücke in Indien eingestürzt: Suche nach Vermissten dauert an

Die Brücke stammte aus dem 19. Jahrhundert und erstreckte sich über eine Länge von 233 Metern. Sie war eben erst renoviert worden. Nach Aussagen von Behördenvertretern soll die Brücke nicht für eine große Zahl von Menschen ausgelegt gewesen sein.

Zahlreiche Fußgängerinnen und Fußgänger stürzten bei der Tragödie in den Fluss Machhu. Darunter sollen auch einige Kinder gewesen sein. Die Suche nach Vermissten dauert an, wie die Behörden mitteilten. Demnach sollen sich zum Zeitpunkt des Einsturzes rund 400 Menschen in dem Bereich aufgehalten haben, etwa 150 auf der Brücke selbst. Es sollen sich zahlreiche Touristen unter den Menschen befunden haben, welche wegen des Lichterfests in Diwali angereist waren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Brückeneinsturz in Indien: Es kommt immer wieder zu Unglücken rund um indische Infrastruktur

Im indischen Fernsehen wurden dramatische Bilder von der Tragödie ausgestrahlt. Auf diesen ist beispielsweise zu sehen, wie sich Dutzende Menschen an Seile der eingestürzten Brücke klammern. Rettungskräfte versuchen, zu diesen zu gelangen.

Die Brücke war zuvor für sechs Monate wegen Renovierungsarbeiten gesperrt gewesen. Erst seit der vergangenen Woche durfte sie wieder betreten werden. Press Trust of India berichtet, dass sie nicht für die Zahl an Menschen ausgelegt war, welche sich zum Zeitpunkt des Unglückes auf dieser befanden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In Indien kommt es immer wieder zu Unglücken rund um Infrastruktur, was mit alten Bauwerken und einer schlechten Wartung zu tun hat. 2016 stürzte in Kalkutta eine Hochstraße ein. 26 Menschen verloren dabei ihr Leben. Im Jahr 2011 starben im Nordosten Indiens 32 Menschen bei dem Einsturz einer Brücke im Feuertagsgedränge. Das neuerliche Unglück dürfte eines der größten sein. Die Brücke war im 19. Jahrhundert in der britischen Kolonialzeit erbaut worden.