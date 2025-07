Aufgrund von Brückensanierungen kommt es bis Oktober 2026 zu Verkehrseinschränkungen am Nordwestkreuz Frankfurt. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, erfolgen die Bauarbeiten in mehreren Phasen.

In der ersten Bauphase bleiben auf der Hauptfahrbahn der A5 jeweils zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung für den Verkehr geöffnet. In einem ausdrücklichen Hinweis teilte die Autobahn GmbH für die Fahrtrichtung Kassel mit, dass auch der nach rechts verschwenkte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kassel befahren werden könne. Man werde nicht ausgeleitet, sondern am Ende wieder auf die Hauptfahrbahn der A5 geführt. Dies sei nicht allen Verkehrsteilnehmern bewusst und führe zu Stau. Es wird nun geprüft, wie die Wegeführung verbessert werden kann.

Über weitere Bauphasen wird gesondert informiert. Insgesamt investiert die Autobahn GmbH etwa 3,8 Millionen Euro.