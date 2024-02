Brückentage 2024 in Hessen: So nutzen Sie Ihre Urlaubstage effizient

Vier Feiertage fallen 2024 in Hessen auf einen Donnerstag - die perfekte Gelegenheit, um mit sich mit einem Brückentag ein freies Wochenende zu gönnen. Die Termine im Überblick.

Hessen liegt mit der Anzahl an Feiertagen einen Tag unter dem bundesweiten Durchschnitt: Zehn Tage haben Arbeitnehmer in Hessen frei. Deutschlandweit sind es durchschnittlich 11.

2024 ist ein gutes Jahr für Brückentage: Insgesamt vier Feiertage fallen auf einen Donnerstag. Mit geschickter Urlaubsplanung lässt sich viel Freizeit herausschlagen.

Brückentage 2024 in Hessen: Die Feiertage und Wochentage im Überblick

In Hessen fällt 2024 kein einziger Feiertag auf ein Wochenende. Drei Feiertage ermöglichen sogar ohne Brückentag ein langes Wochenende. Hier der Überblick:

Wie viele Brückentage gibt es 2024 in Hessen?

Die beste Zeit für einen längeren Urlaub ist der Mai mit vier gesetzlichen Feiertagen. Mit nur acht Urlaubstagen gewinnt man 16 freie Tage. Diese Urlaubstage eignen sich besonders:

29. und 30. April 2024

2. und 3. Mai 2024

6. bis 8. Mai und 10. Mai 2024

21. bis 24. Mai 2024

27. bis 29. Mai 2024 und 31. Mai 2024

Wer nur einen Urlaubstag als Brückentag für ein langes Wochenende hergeben will, sollte sich 2024 in Hessen folgende Termine vormerken:

Freitag, 10. Mai 2024

Freitag, 31. Mai 2024

Freitag, 4. Oktober 2024

Freitag, 27. Dezember 2024

Brückentage in Hessen 2024 - so holen Sie im Januar am meisten raus

Feiertage am: Montag, 01. Januar 2024

am: Montag, 01. Januar 2024 Urlaubstage : 4 Tage (2. bis 5. Januar 2024)

: 4 Tage (2. bis 5. Januar 2024) Freie Tage: 7 (01. bis 7. Januar)

Im Februar gibt es in Hessen keinen Feiertag.

Brückentage in Hessen im März 2024

Feiertage am: Freitag, 29. März 2024 und Montag, 1. April 2024

am: Freitag, 29. März 2024 und Montag, 1. April 2024 Urlaubstage : 8 Tage (25. bis 28. März und 2. bis 5. April)

: 8 Tage (25. bis 28. März und 2. bis 5. April) Freie Tage: 16 (23. März bis 7. April)

Geschickte Urlaubsplanung im April: Brückentage in Hessen 2024

Beispiel 1:

Feiertage am: Freitag, 29. März 2024 und Montag, 1. April 2024

am: Freitag, 29. März 2024 und Montag, 1. April 2024 Urlaubstage : 8 Tage (25. bis 28. März und 2. bis 5. April)

: 8 Tage (25. bis 28. März und 2. bis 5. April) Freie Tage: 16 (23. März bis 7. April)

Beispiel 2:

Feiertage am: Mittwoch, 1. Mai 2024

am: Mittwoch, 1. Mai 2024 Urlaubstage : 2 Tage (29. bis 30. April)

: 2 Tage (29. bis 30. April) Freie Tage: 5 (27. April bis 1. Mai)

Brückentage in Hessen im Mai 2024

Beispiel 1:

Feiertage am: Mittwoch, 01. Mai 2024 und Donnerstag, 09. Mai 2024

am: Mittwoch, 01. Mai 2024 und Donnerstag, 09. Mai 2024 Urlaubstage : 8 Tage (29. bis 30. April; 2. bis 3. Mai, 6. bis 8. Mai und 10. Mai)

: 8 Tage (29. bis 30. April; 2. bis 3. Mai, 6. bis 8. Mai und 10. Mai) Freie Tage: 16 (27. April bis 12. Mai)

Beispiel 2:

Feiertage am: Donnerstag, 09. Mai 2024

am: Donnerstag, 09. Mai 2024 Urlaubstage : 1 Tage (10. Mai)

: 1 Tage (10. Mai) Freie Tage: 4 (9. Mai bis 12. Mai)

Beispiel 3:

Feiertage am: Mittwoch, 01. Mai 2024 und Donnerstag, 09. Mai 2024

am: Mittwoch, 01. Mai 2024 und Donnerstag, 09. Mai 2024 Urlaubstage : 6 Tage (2. und 3.; 6. bis 8. und 10. Mai)

: 6 Tage (2. und 3.; 6. bis 8. und 10. Mai) Freie Tage: 12 (9. Mai bis 12. Mai)

Beispiel 4:

Feiertage am: Montag, 20. Mai und Donnerstag, 30. Mai 2024

am: Montag, 20. Mai und Donnerstag, 30. Mai 2024 Urlaubstage : 8 Tage (21. bis 24. Mai; 27. bis 29. Mai und 31. Mai)

: 8 Tage (21. bis 24. Mai; 27. bis 29. Mai und 31. Mai) Freie Tage: 16 (18. Mai bis 2. Juni)

Im Juni, Juli und August 2024 gibt es in Hessen keine Feiertage.

Brückentage in Hessen im Oktober 2024

Feiertag am: Donnerstag, 3. Oktober 2024

am: Donnerstag, 3. Oktober 2024 Urlaubstage : 1 Tag (4. Oktober)

: 1 Tag (4. Oktober) Freie Tage: 4 (3. bis 6. Oktober)

Im November gibt es in Hessen keinen gesetzlichen Feiertag. Damit zählt Hessen mit Berlin zu den einzigen Bundesländern, die weder am Reformationstag, noch an Allerheiligen frei haben.

Brückentage in Hessen 2024 im Dezember

Weihnachten findet 2024 mitten unter der Woche statt. Wer sich 12 freie Tage gönnen möchte – inklusive Neujahr 2025 – braucht nur fünf Urlaubstage.

Feiertag am: Mittwoch, 25. Dezember und Donnerstag, 26. Dezember 2024, 1. Januar 2025

am: Mittwoch, 25. Dezember und Donnerstag, 26. Dezember 2024, 1. Januar 2025 Urlaubstage : 5 Tage (23. bis 24.; 27.; 30. und 31. Dezember 2024)

: 5 Tage (23. bis 24.; 27.; 30. und 31. Dezember 2024) Freie Tage: 12 (21. Dezember 2024 bis 1. Januar 2025)

Auch der 23. und der 24. Dezember eignet sich gut für einen Kurzurlaub rund um Weihnachten.